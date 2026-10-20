Türkçe rap müziğin tanınan isimlerinden Ceza, bu kez sahnedeki performansıyla değil, konser sırasında bir hayranına verdiği tepkiyle gündeme geldi. Şam'ın posterini açan bir izleyiciyi fark eden rapçi, sözleriyle hem dinleyiciyi hem de Şam'ı hedef aldı.

ŞAM'IN POSTERİNİ GÖRÜNCE SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Konser sırasında poster taşıyan izleyiciye seslenen Ceza, “Ne kadar geri zekâlısın lan?” dedi. Ardından Şam'ı hedef alan rapçi, “Dünyanın en gerizekâlı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan” ifadelerini kullandı. Ceza'nın “Ne kadar zavallısın oğlum” sözleri de kaydedilen görüntülere yansıdı.

Konserden paylaşılan görüntüler, iki rapçi arasında geçmişte yaşanan gerilimi yeniden gündeme getirdi.

CEZA İLE ŞAM ARASINDAKİ DİSS ATIŞMASI

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza; “Med Cezir”, “Rapstar” ve “Yerli Plaka” albümleriyle Türkçe rap müziğin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. “Holocaust”, “Neyim Var Ki” ve “Suspus” gibi parçalarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi, uzun yıllardır müzik kariyerini sürdürüyor.

Şamil Oymak adıyla tanınan Şam ise daha önce Ebo Show'da Ceza'nın rap anlayışını eleştirerek “Rapten bir b*k anlamıyor” sözleriyle gündeme gelmişti.

İki rapçi arasındaki gerilim, yayımladıkları şarkılara da yansıdı. Şam'ın 2022'de çıkardığı “Killer Rap” parçasındaki göndermelerin ardından Ceza'nın 2023 tarihli “Analog” şarkısı, Şam'a yanıt olarak yorumlandı. Şam'ın da karşılık vermesiyle atışma, karşılıklı diss parçaları üzerinden devam etti.

Ceza'nın konser sırasında verdiği tepki, geçmişteki bu müzikal atışmayı yeniden gündeme taşıdı.