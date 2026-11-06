Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Bursaspor-Antalyaspor maçında sıra dışı bir gol yaşandı. Bursaspor formasını giyen Tural Bayramov, ilk yarının uzatma dakikalarında ceza sahası dışından kendi kalesine gol attı. 45+6. dakikada gelen golde top, kale önündeki yakın mesafeli bir müdahale sonucu değil, ceza sahasının dışından Bursaspor ağlarıyla buluştu. Bayramov'un kendi kalesine attığı gol, gerçekleştiği mesafeyle mücadelenin dikkat çeken pozisyonlarından biri oldu. MAÇ 1-1 TAMAMLANDI Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı ve kazanan çıkmadı. Bursaspor puanını 32 yaparak maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Antalyaspor ise 20 puanla maç fazlasıyla 7. sırada yer aldı.

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