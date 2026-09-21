Eskişehir'de düzenlenen Food Vibe Fest, Ceza ve İrem Derici'nin konserlerini iptal etmesiyle gündeme geldi. İki sanatçı da organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediğini belirterek sahneye çıkmayacaklarını duyurdu.

Etkinlik için Türkiye'nin farklı illerinden Eskişehir'e gelen ve üç gün boyunca tezgah açan esnaf da yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi. Etkinlik sorumlusu E.Ü. isimli kadın ise polis tarafından karakola götürüldü.

CEZA KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Ceza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Eskişehir Food Vibe Fest'teki konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Ünlü rapçi açıklamasında, “Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest'te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Ceza, kendisini dinlemek için festivale gelmeyi bekleyen müzikseverlerden özür dileyerek en kısa zamanda yeniden buluşmayı dilediğini belirtti:



''Bu akşam Eskişehir Food Vibe Fest'te vereceğimiz konser, organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmiştir. Bu akşam bizimle buluşmayı bekleyen tüm dinleyicilerimle aynı üzüntüyü paylaşıyorum. Anlayışınız ve desteğiniz teşekkür ederim. En kısa zamanda yeniden buluşmak dileğiyle.''

İREM DERİCİ DE SAHNEYE ÇIKMADI

Ceza'nın ardından İrem Derici de konserini iptal ettiğini açıkladı. Derici, yaşanan durumun Ceza'nın başına gelen olayla aynı olduğunu belirterek organizasyon firmasının sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.

İrem Derici, “Özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza'nın başına gelen benim de başıma geldi. En normal haliyle organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi” dedi.



Derici'nin açıklamasının tamamı:



''Özenle hazırlanıyordum. Fakat dün sevgili Ceza'nın başına gelen benim de başıma geldi. En normal haliyle organizasyon firması sorumluluklarını yerine getirmedi.''

FESTİVAL İÇİN GELEN ESNAF MAĞDUR OLDU

Üç günlük etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden Eskişehir'e gelen esnaf da yaşananlardan etkilendi. Tezgah açan esnaf, organizasyon nedeniyle mağdur olduklarını dile getirdi.

Festivalde yaşanan sorunların ardından etkinlik sorumlusu E.Ü. isimli kadın polis tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili süreç devam ederken, Ceza ve İrem Derici'nin konserlerini iptal etme gerekçesi olarak organizasyon firmasının yükümlülüklerini yerine getirmemesi gösterildi.