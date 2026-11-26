Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında iki şüpheliyi takibe aldı.
EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI
18 yaşındaki Y.K. ile 22 yaşındaki N.T., Efeler ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumunun bahçesine uyuşturucu madde atmaya çalıştıkları sırada ekipler tarafından yakalandı.
230 ADET SENTETİK ECZA HAPI BULUNDU
Şüphelilerin üzerlerinde gerçekleştirilen aramada 230 adet sentetik ecza hapı bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, iki şüpheli emniyete götürüldü.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. ve N.T., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.