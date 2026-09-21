Sakarya’nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, akrabalar arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, AKRABASINI BIÇAKLADI

Edinilen bilgilere göre, evli ve 2 çocuk babası Rüştü Dağcı (52) ile akrabası Şahin Dağcı (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Dağcı, yanındaki bıçakla Rüştü Dağcı’ya saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Rüştü Dağcı, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GEÇMİŞİ KABARIK ÇIKTI: 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN BERAAT ETMİŞ

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet şüphelisi Şahin Dağcı’nın kabarık suç dosyası ve firar detayları kan dondurdu. Şüphelinin, 2020 yılında kavga ettiği Dağcan Elgün (25) ve araya girmeye çalışan kendi dedesi Sabahattin Dağcı'yı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davadan beraat ettiği öğrenildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP DÖNMEMİŞ

Başka bir suçtan dolayı Sakarya 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Şahin Dağcı’nın, 20 gün önce açık cezaevine sevk süreci kapsamında izinli olarak dışarı çıktığı, ancak süresi dolmasına rağmen cezaevine geri dönmeyerek firari duruma düştüğü saptandı.

Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi firarisi cinayet zanlısı Şahin Dağcı’nın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.