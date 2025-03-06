Maltepe'de aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veresiye alkol almak istedi. Yıldırım'ın o şekilde veremeyeceğini söylemesi üzerine M.Y. bu sefer gelen müşterilerden alkol ve sigara istedi.

ÖNCE BIÇAK ÇEKTİ SONRA MERMER FIRLATTI

Müşterilerde almayınca öfkelenen M.Y., marketteki ürünleri devirip Yıldırım'a bıçak çekti. Polisi aramak isteyen Efendi Yıldırım'a engel olan M.Y., yerde bulduğu mermeri markete fırlatıp kaçtı.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Market sahibi Efendi Yıldırım, başka bir müşteriye işaret ederek polise ihbarda bulunmasını istedi. Olay yerine kısa sürede gelen Maltepe Devriye Ekipler Amirliği polisleri, M.Y.'yi bahçe duvarından atlamaya çalışırken yakaladı. Üst aramasında bir adet bıçak ele geçirildi. Öte yandan M.Y.'nin 'kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 4 gün kesilmiş hapis cezası olduğu ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Şüpheli M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.