AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas’ta basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ceza infaz sistemine yönelik olası düzenlemelere değinen Güler, 'af' konusuna kapıyı kapattı. Affın mağduriyetleri ortadan kaldırmayacağını vurgulayan Güler, asıl meselenin suçlara karşı caydırıcı ve adil cezaların uygulanması olduğunu belirterek, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

'RAHŞAN AFFI İŞE YARAMADI'

1999 yılında çıkarılan ve kamuoyunda “Rahşan affı” olarak bilinen düzenlemeye de değinen Güler, bu tür uygulamaların beklenen sonucu vermediğini söyledi. O dönemde tahliye edilen kişilerin önemli bir bölümünün kısa süre içinde yeniden suça karıştığını dile getiren Güler, afların hem Türkiye’de hem de dünyada suç oranlarını düşürmekte etkili olmadığını kaydetti.

'ERKEN TAHLİYE OLABİLİR'

Güler, buna karşın pişmanlık gösteren ve yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşan kişiler için farklı modeller üzerinde çalışılabileceğini belirtti. Rehabilitasyon, psikolojik destek ve sağlık tedavisi gibi unsurların ön plana çıkarılabileceğini ifade eden Güler, bu kişilerin denetimli serbestlik kapsamında ve koşullu salıverme şartlarının iyileştirilmesiyle erken tahliye edilebileceğini söyledi. Ancak tüm bu çalışmaların “af” anlamına gelmeyeceğinin altını çizdi.