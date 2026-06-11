Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu otoparkına otomobille gelen A.Y. (33), F.A. (25) ve G.E. (23) isimli üç şüpheli, aralarında önceden husumet bulunan Y.Ş., M.R.K. ve A.G.'yi hedef alarak tabanca ve tüfeklerle kurşun yağdırdı.
Açılan ateş sonucunda M.R.K. ve A.G. yaralandı. Saldırının hemen ardından geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalışan şüpheliler, kaçış güzergahındaki bir virajı alamayarak kaza yaptı. Araçları kullanılamaz hale gelen saldırganlar, yoldan geçen bir başka sürücünün otomobilini zorla gasbederek bölgeden uzaklaşmaya devam etti.
Üç şüpheli, kent merkezinde durdurularak gözaltına alındı. Şahısların gasbettikleri araçta yapılan detaylı aramalarda; üç tabanca, bir adet uzun namlulu AK-47 tüfek ve iki av tüfeği ele geçirilerek el konuldu. Olay yerinde yapılan olay yeri inceleme çalışmalarında ise bir tabanca ve bir av tüfeği daha bulundu.
Silahlı saldırıda yaralanan M.R.K. ve A.G., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.