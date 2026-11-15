Türkiye'de gazeteciler haber peşinde koşarken soruşturma ve tutuklamalarla mücadele ederken, 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan gazeteci Selahattin Günday, kendisini ziyaret eden İYİ Parti Balıkesir milletvekili Turhan Çömez'e, 3 günde 40'tan fazla fare yakaladığını anlattı.

Çömez, Günday’ın kollarındaki yaraları kendisine gösterdiğini ve koğuşta tahta kuruları ile farelerin bulunduğunu söylediğini dile getirdi. Çömez, Günday'ın kendisine aktardığı bilgileri şu sözlerle paylaştı:

"Üç gün içerisinde kırk tane fare yakaladığını söyledi. Cezaevi yönetiminin verdiği yapışkan zeminleri yerlere koyarak yakaladıklarını anlattı. Tahta kurularına yapacak bir şeyleri olmadığını, her tarafını ısırdıklarını ifade etti."

'SUÇSUZ YERE BURADA TUTULDUĞUMU SÖYLEYİN'

Günday’a dışarıya iletmek istediği bir mesajı olup olmadığını sorduğunu belirten Turhan Çömez, Günday’ın kendisine "Benim günahsız yere, suçsuz yere burada tutulduğumu söyleyin" dediğini aktardı.

42 KİŞİLİK KOĞUŞTA 65 KİŞİ

Koğuşun fiziki kapasitesine ilişkin Günday'ın verdiği detayları da paylaşan İYİ Partili Çömez, teorik olarak 42 kişilik olan koğuşta ibadet için ayrılan mescit bölümüne de ranzalar konularak yatak sayısının 48'e çıkarıldığını belirtti. Koğuş mevcudunun zaman zaman 68'e ulaştığını, şu an 63 kişinin bulunduğunu ve gelecek 2 kişiyle sayının 65'e çıkacağını aktaran Çömez, yer bulamayan tutukluların gündüz yemek yenilen alana bir şeyler sererek gece orada uyuduklarını kaydetti.

Çömez, Günday'ın kendisine cezaevine ilk girdiğinde 33 gün boyunca yerde yattığını, daha sonra ranzaya geçebildiğini söylediğini belirtti.