İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı ve şehir plancısı Doç. Dr. Buğra Gökçe, yarın Filiz Kahveci ile evlenecek. Nikah töreni, Gökçe’nin 19 Mart’ta gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından cezaevinde gerçekleşecek.
Tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde düzenlenecek törene katılmak isteyen Gökçe ailesinin yaptığı resmi başvuru reddedildi. Bu nedenle aile bireyleri, Buğra Gökçe’nin nikah töreninde yer alamayacak.
Aile, kararın ardından yazılı bir açıklama yaparak, karara tepki gösterdi. Açıklamada, “Yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağız” ifadelerine yer verildi ve yarın saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurdular.
Doç. Dr. Buğra Gökçe, 19 Mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. Soruşturma süreci halen devam ediyor.