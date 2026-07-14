30 yıllık kamu görevlisi olduğunu söyleyen Aksoy, 2020 yılında İBB’de çalışmaya başladığını söyleyen Aksoy, 300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair bir delil olmadığını ifade etti.

İddianamede yer alan HTS-baz kayıtlarına da itiraz eden Aksoy, hazırladığı dövizleri önce heyete gösterip savunma yaptı, daha sonra incelemeleri için heyete teslim etti. Duruşmaya boyunlukla gelen ve oturarak savunma yapmak zorunda kalan Aksoy şunları söyledi: “4 ay önce bir ameliyat oldum, sağ kolum ve bacağım felçli, çok zor şartlarda fizik tedavi görüyorum, öz bakımımı dahi yapamıyorum. Acil olarak tedaviye ihtiyacım var yoksa kalıcı hasar olacak.”