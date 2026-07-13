Gaziosmanpaşa Belediyesi dosyasında ilk duruşma bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor. Dosyada, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve cezaevinde geçirdiği rahatsızlık sonucu felç geçiren tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un da aralarında bulunduğu toplam 9 sanık yargılanıyor.

FELÇ GEÇİREN AKSOY OTURARAK SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma yaklaşık bir buçuk saat gecikmeli olarak, 11:20’de kimlik tespitiyle başladı. 404 gün sonra hakim karşısına çıkan Bahçetepe ve Aksoy’un da arasında bulunduğu sanıklar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu ve bunun sebebinin de malvarlıkları üzerindeki tedbir kararı olduğunu beyan etti.

Duruşma, tutuklu Aksoy’un beyanıyla devam etti. Cezaevinde geçirdiği felç nedeniyle ayakta dahi durmakta zorlandığı için Aksoy’un kürsüde oturarak savunma yapmasına izin verildi. Ayrıca Aksoy’un boynunda boyunluk da bulunuyor. Aksoy, dört ay önce boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçirmişti.

İDDİANAME 343 GÜN SONRA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından geçen 343 günün sonunda tamamlanarak mahkemeye sunulmuştu. Rüşvet, rüşvete aracılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından sanıklar hakkında ceza talep ediliyor.