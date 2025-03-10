Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, “kamu düzenini bozma” suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeyi protesto etmek amacıyla hapishanede açlık grevine başladığını duyurdu. Castillo, yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Asla işlemediğim suçlar nedeniyle haksız yere hapsedildim" ifadelerini kullandı. Açlık grevine başlama kararını, ülkesindeki adaletsizliğe karşı bir tepki olarak aldığını belirtti.

Castillo, sosyal medya platformu X’te (eski Twitter) yayınladığı bir mesajda, “esaret altındaki devlet başkanı” imzasını kullanarak şu sözleri paylaştı: “Bugün itibarıyla, bana karşı yapılan adaletsizlikler nedeniyle açlık grevine başlamaya karar verdim. Bu süreç, halkıma karşı gösterilen haksızlıkların bir ifadesidir.”

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Destek

Castillo’nun açlık grevi başlatmasının ardından, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da eski Peru liderine destek verdi. Petro, X platformunda yaptığı paylaşımda, Castillo’nun yalnızca fakir ve sol görüşlü olduğu için yargılandığını öne sürerek, bunun Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti. Petro, ayrıca halkın iradesinin hiçe sayıldığını vurguladı.

Görevden Azledildi ve Hapis Cezası Aldı

Peru'da, 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevden azledilen Pedro Castillo, 14 Aralık 2022 tarihinde 18 ay önleyici hapis cezasına çarptırılmıştı. Castillo, suç örgütüne liderlik etmek ve kamusal suçlar işlemek gibi ciddi suçlamalarla yargılanıyor. O tarihten bu yana hakkında toplamda 5 ayrı cezai soruşturma devam ediyor. Hapis cezası ise 11 Haziran 2024’te 14 ay daha uzatılmıştı.