Pakistan’ın eski Başbakanı ve Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin kurucusu İmran Han, cezaevindeki sağlık koşullarına ilişkin endişelerini hakimlere gönderdiği mektupla gündeme taşıdı. Han, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Federal Anayasa Mahkemesi ve İslamabad Yüksek Mahkemesi hakimlerine hitaben kaleme aldığı mektupta, hem kendisi hem de cezaevinde bulunan eşi için gerekli tıbbi tedavinin sağlanmasını istedi.

Han’ın avukatı Barrister Salman Safdar, mektubu ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından kamuoyuyla paylaştı.

"GÜNDE 22 SAATE KADAR HÜCREDEYİM"

Mektubunda cezaevindeki koşullarını anlatan İmran Han, dış dünyadan tamamen izole edildiğini ve kimseyle görüştürülmediğini ileri sürdü. Günde 22 saate varan sürelerle hücre hapsinde tutulduğunu belirten Han, bu uygulamayı “işkence niteliğinde” olarak tanımladı.

Anayasal haklarının ve cezaevi kurallarının mahkumlara tanıdığı hakların ihlal edildiğini savunan Han, ailesiyle görüşemediğini, avukatlarıyla bir araya gelemediğini ve oğullarını telefonla arayamadığını ifade etti. Han ayrıca kitaplarının ve televizyonunun da elinden alındığını öne sürdü.

"ÇOK GEÇ OLMADAN ADALETİ SAĞLAYIN"

Kendisi ve eşi için sağlık desteği isteyen Han, hakimlerden özel bir ayrıcalık beklemediğini vurguladı. Yüksek Mahkemenin kararlarının uygulanmasını ve sağlık sorunları için uygun tedavinin sağlanmasını talep etti.

Han, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Masumiyetimi kanıtlayabilmem için öncelikle hayatta kalmam gerekiyor. İnsani şefkat temelinde sizlere sesleniyorum, çok geç olmadan bana adaleti sağlayın.”

Pakistan Federal Parlamento İşleri Bakanı Tarık Fazal Çaudri ise başkent İslamabad’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Han’ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt verdi.

Çaudri, eski Başbakan’ın düzenli aralıklarla uzman doktorlar tarafından muayene edildiğini belirterek cezaevinde sağlık hizmeti aldığı mesajını verdi.

İMRAN HAN NEDEN CEZAEVİNDE?

Nisan 2022’de Ulusal Meclis’te yapılan güven oylamasını kaybeden İmran Han, başbakanlık görevinden uzaklaştırıldı. Han’ın 9 Mayıs 2023’te İslamabad’da gözaltına alınması, ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı.

Han destekçileri başta İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi ve Peşaver olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı. Gösteriler sırasında 9 kişi hayatını kaybederken 290’dan fazla kişi yaralandı. Han, 12 Mayıs 2023’te mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak eski başbakan, yargılandığı yolsuzluk davasında verilen tutuklama kararının ardından 5 Ağustos 2023’te yeniden gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Hakkında çeşitli davalar bulunan ve hapis cezalarına çarptırılan Han, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.