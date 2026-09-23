Hollanda'da kadın mahkumların cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için diş fırçası gibi hijyenik olmayan eşyalardan kendi imkanlarıyla ürettikleri tehlikeli araçların ciddi mantar enfeksiyonlarına ve sağlık sorunlarına yol açtığı tespit edildi. Uzmanların uyarısı üzerine cezaevi yönetimi, mahkumların seks oyuncağı satın almalarına resmi olarak izin verme kararı aldı.

MAHKUMLARIN YÜZDE 70'İNE ERİŞİM AÇILACAK

Ülke genelindeki cezaevlerini kapsayan bu yeni uygulama çerçevesinde kadın mahkumların yaklaşık yüzde 70’ine erişim imkanı sağlanacak. Hollanda televizyon kanalı NOS’un aktardığı bilgilere göre, kadınlar kâr amacı gütmeden maliyet fiyatına satışa sunulan iki farklı ürün arasından seçim yapabilecek.

Belçika merkezli kaynaklar ise cezaevlerinde kişisel tatmin aracı olarak kullanıldığı gerekçesiyle elektrikli diş fırçalarının bile yasaklandığını, bu durumun mahkumları çok daha tehlikeli doğaçlama yöntemlere yönlendirdiğini bildirdi.

CEZAEVLERİNDEKİ HUZURSUZLUĞU AZALTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Uygulamanın sağlık risklerini en aza indireceğini belirten Hollanda Cezaevleri Kurumu, sağlıklı bir cinselliğin rahatlamaya, kaliteli uykuya ve cezaevindeki huzursuzluğun azalmasına katkı sağladığına dikkat çekti.

Yıllardır görmezden gelinen bu ihtiyacın resmiyet kazanması cezaevi personelleri tarafından da olumlu karşılandı. Zira daha önce konuyu gündeme getiren personelin uyarılarının cezaevi psikologları dahil pek çok kişi tarafından ciddiye alınmadığı, ancak yaşanan sağlık krizinin ardından bu kararın kaçınılmaz hale geldiği belirtildi.