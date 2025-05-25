Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı.
Candan kardeşelerden Nihal Candan'ın, cezaevinde aşırı şekilde kilo vermesi sonucu tahliye edilmişti. Candan, cezaevinde 37 kiloya düşerek sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
İki kardeş Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilince Nihal Candan, tutuklanmasını protesto amacıyla cezaevinde yemek yememeye başlamıştı.
Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu ve Candan 37 kiloya düşünce tahliye edilmesine karar verilmişti.
Nihal Candan şimdi de son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Tahliyenin ardından zayıflamaya devam eden Candan'ı görenler tanımakta güçlük çekti.