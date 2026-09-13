Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fatma Soydaş, yaklaşık iki ay süren tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Tahliye sonrası Soydaş’ın cezaevinden çıktıktan sonraki görüntüsü sosyal medyaya yansıdı. FATMA SOYDAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Soydaş’ın sosyal medya paylaşımları incelemeye alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soydaş, “dini değerleri aşağılama” suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Soydaş cezaevine gönderilmişti. Sosyal medya fenomeninin tutukluluk süreci yaklaşık iki ay devam etti. FATMA SOYDAŞ TAHLİYE EDİLDİ Mİ? Yaklaşık iki aydır cezaevinde bulunan Fatma Soydaş hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından Soydaş cezaevinden çıkarak serbest kaldı. Tahliyeyle birlikte Soydaş’ın tutukluluk süreci sona ererken, cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsü de ortaya çıktı. CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA NASIL GÖRÜNTÜLENDİ? Fatma Soydaş’ın tahliyesinin ardından çekilen ilk görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, yaklaşık iki aylık tutukluluk sürecinin ardından Soydaş’ın ilk kez cezaevi dışında görüntülenmesiyle dikkat çekti. Soydaş’ın son görüntüsü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının gündemine girdi.

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