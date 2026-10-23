Kubilay Kundakçı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında 210 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün Ataşehir’de objektiflere yansıdı. Kalaycıoğlu, genç müzisyen Bertin Yıldız ile bir mekânda baş başa yemek yedi.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN AYRI ÇIKTI

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; mekândan ayrılırken Bertin Yıldız ile birlikte görüntülenmek istemediği belirtilen Kalaycıoğlu, dışarı tek başına çıktı. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kalaycıoğlu, aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Mekân çalışanlarının da gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışması dikkat çekti. Kameraları fark edince yüz ifadesinin değiştiği görülen Kalaycıoğlu, herhangi bir açıklama yapmadı.