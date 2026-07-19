İzmir’in Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında kanlı bir tartışma yaşandı. İddiaya göre 31 yaşındaki İ.B., aynı yaştaki arkadaşı Oğuzhan Gencer'i bir apartmanın ikinci katında bulunan evine davet etti.
Evde bir araya gelen iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Karşılıklı sözlü tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer’i bıçakla yaraladı. Evden gelen sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Oğuzhan Gencer, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gencer, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından şüpheli İ.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüpheli İ.B.'nin yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiği ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.