İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip, önce gözaltına alınıp sonra tutuklanmasının üzerinden bir aydan fazla süre geçti.
İLK FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI
Tutuklandığı günden beri tutulduğu Silivri'deki cezaevinde ziyaretçi akınına uğrayan İmamoğlu'nun ilk fotoğrafı da paylaşıldı.
Açık görüşteki buluşma sırasında çekilmiş fotoğrafı Odatv yazarı Ayşe Baykal paylaştı.
Fotoğrafta, İmamoğlu ile görüşmeye giden eşi Dilek İmamoğlu, büyük oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, kızı Beren İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu yer aldı.
İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Odatv yazarı Ayşe Baykal görüşmeyle ilgili ise şunları kaleme aldı:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta Silivri Cezaevine gelen ailesi ile fotoğrafı…
Ekrem Bey kilo vermiş ama gayet sağlıklı ve zinde görünüyor. Hafif de saçları uzamış gibi. Yüzünde her zaman görmeye alışık olduğumuz gülümsemesi var. Ailesiyle birlikte olmanın huzuru yüzüne yansımış.
Baba kız aşkı birbirlerinin ellerini sıkı sıkıya tutmalarından anlaşılıyor. Dilek Hanım beden dili ile “Eşimin yanındayım” mesajını veriyor.
İmamoğlu ailesi tüm söylentilere, dedikodulara inat “buradayım” diyor adeta…
Soldan sağa; Kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu, kızı Beren İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, Babası Hasan İmamoğlu, annesi Havva İmamoğlu…
Ekrem Bey’in diğer oğlu Semih İmamoğlu yurt dışında okuyor.