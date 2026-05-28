Cezaevinde hükümlü bulunan ve yasal izin hakkını kullanarak dışarı çıkan bir koca, eşinin yaşadığı eve gitti. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ikili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gözü dönen koca, yanında bulundurduğu bıçakla eşine saldırdı.
ENGELLEMEYE ÇALIŞAN MİSAFİRİ DE BIÇAKLADI
Olay esnasında evde misafir olarak bulunan ve kavgayı ayırmaya, kadını korumaya çalışan bir diğer kadın da saldırganın hedefi oldu. Öfkeli koca, karısını darbettikten sonra araya giren diğer kadını da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Evden yükselen çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan iki kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve tedavi altına alındıkları öğrenildi. Olayın ardından hızla kayıplara karışan firari kocayı yakalamak için polis ekipleri soruşturma başlattı.