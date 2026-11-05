Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Servet Aldırmaz (30), otomobiliyle drift atarken polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Biri polis aracı olmak üzere 10 araca çarpan Aldırmaz, otomobilinin lastiğine ateş açılmasının ardından takviye ekiplerce yakalandı. Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, drift atan 68 DV 715 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Aldırmaz, ihtara uymayarak kaçmaya başladı. POLİSLERİN ÜZERİNE BIÇAKLA YÜRÜDÜ Kaçarken polis aracı ve 9 araca çarpan sürücüyü ekipler, biber gazı sıkarak durdurmak istedi. Araçtan inen Aldırmaz, elindeki bıçakla polislerin üzerine yürüdü. Polislerden kurtulup yeniden otomobiline binen Aldırmaz kaçmaya devam ederken, bir polis otomobilin lastiğine ateş etti. Bir süre sonra takviye gelen ekipler tarafından etkisiz hale getirilen Aldırmaz gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. 365 BİN LİRA CEZA KESİLDİ Aldırmaz'a dur ikazına uymamak, alkollü araç kullanmak ve drift atmak nedeniyle toplam 365 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulurken otomobili çekiciyle otoparka götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Aldırmaz tutuklandı.

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