Ankara Polatlı’da hakkında 4 ayrı dosyadan toplam 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut U.’nun cezaevinden firar etmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan takip ve istihbari çalışmalar sonucunda şüphelinin saklandığı adres tespit edildi.
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla eve düzenlenen operasyonda detaylı arama yapıldı. Ekipler, Umut U.’yu evde bulunan bazanın içinde gizlenmiş halde buldu. Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.