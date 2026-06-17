Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, cezaevinden firar eden ve hakkında uzun süreli kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün gizlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Hakkında 6 ayrı suçtan toplam 27 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2025 yılının temmuz ayında Bitlis E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 25 yaşındaki Y.T.'nin Alanya'da olduğu tespit edildi.

JASAT TAKİBİ SONUCU İNŞAATTA YAKALANDI

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, firari hükümlünün yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Y.T.'nin Payallar Mahallesi'ndeki bir inşaatta işçi olarak çalıştığı belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, gözaltına alınarak Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN HÜKÜMLÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı. Hakkındaki kesinleşmiş cezası nedeniyle cezaevine gönderilen Y.T.'nin firari olduğu döneme ilişkin süreç böylelikle son buldu.