Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mektubuna Antalyalılara selam göndererek başladı. Siyasete Anavatan Partisi'nde başladığını belirten Böcek, 1994-1999 yılları arasında ANAP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığını aktardı.

1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini belirten Böcek, sonraki seçimlerde CHP'den aday olduğunu ve siyasi kariyerini bu parti çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.

6 KEZ ADAY OLDU, 6 KEZ SEÇİLDİ

Böcek, siyasi kariyerindeki seçimleri de mektubunda sıraladı. 1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise CHP'den aynı göreve geldiğini belirtti.

2019'da Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu ve seçimi kazandığını aktaran Böcek, 2024 yerel seçimlerinde ise Özgür Özel tarafından yeniden aday gösterildiğini belirtti.

Böcek, 2024 seçimlerini “Herkesin Başkanı” sloganıyla tamamladığını ve ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini kaydetti.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU İÇİN FARKLI İFADELER KULLANDI

Böcek'in mektubunda CHP genel başkanlarından söz ederken kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

2024 seçimlerini anlatırken Özgür Özel'den “Sn. Özgür Özel aday gösterdi” şeklinde söz eden Böcek, 2026 yılına ilişkin bölümde ise Kemal Kılıçdaroğlu için “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu” ifadesini kullandı.