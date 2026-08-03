Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklama kararı verilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Konya Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Tutuklama kararının ardından gerçekleştirilen nakil işlemi sırasındaki görüntülerde, Beşikçioğlu'nun nakil aracının ön koltuğunda oturduğu ve koltuğa doğru uzandığı görüldü. Beşikçioğlu'nun bitkin ve halsiz görüntüsü dikkat çekti. SORUŞTURMADA 40 KİŞİ TUTUKLANDI İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 55 kişi gözaltına alındı. Savcılık sorgulamalarının tamamlanmasının ardından 44 kişi tutuklama, 10 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. BİR ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR Nöbetçi mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da yer aldığı 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 14'ü hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, hastanede tedavisi süren 1 kişinin ise adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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