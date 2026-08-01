Perşembe sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan hakkında tutuklama kararı verilmişti.



Tutuklama kararının ardından Dedetaş'ın Silivri Cezaevi'ne gönderileceği açıklanmış, Dedetaş yola çıktıktan sonra kararın değiştiği ve Bakırköy Cezaevi'ne gönderileceği belirtilmişti.



AVUKATLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI



Sabah saatlerinde müvekkilleri ile görüşmek için Bakırköy Cezaevi'ne giden avukatlar, cezaevi yönetiminden aldıkları yanıt karşısında şaşkınlık yaşadı.



Dedetaş'ın cezaevinde olmadığının ortaya çıkmasının ardından kısa süre önce eşine mesaj gönderildiği ve Dedetaş'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konulduğunun aktarıldığı ortaya çıktı.

Bir gün içinde üç farklı cezaevi trafiğine tepki gösterilirken, tartışmalı durum sosyal medyada "Cezaevine atmadan işkenceye başladılar" yorumlarına neden oldu.





www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.