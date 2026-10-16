Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir parkta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.K. (66), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli R.K.’yi dördüncü kez gözaltına aldığı ortaya çıktı.

‘KALACAK YERİM YOK’

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K., bu sefer tutuklanarak hedefine ulaştı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan cezaevine gönderildi. Adliyede ifadesi alınan R.K.’nin, “Kalacak yerim yok, çöplüklerde yatıyorum. Onun için bu yola başvurdum” sözleri ise gündem konusu oldu.

KIŞLIK HAPİSHANE

Kış mevsimi gelirken yaşanan bu olay, vatandaşın barınma ve geçim sıkıntısını bir kez daha ortaya koydu. Erdoğan’a hakaretten hemen tutuklanacağını bilen R.K.’nın, kalacak yer olmadığı için cezaevini ücretsiz bir yaşam alanı olarak görmesi ise tartışma konusu oldu.

Dava sayısı 200 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişten bu yana TCK 299 (Cumhurbaşkanına hakaret) suçlamasıyla savcılıklara ihbar edilen veya hakkında inceleme başlatılan toplam dosya/soruşturma sayısı 200 binin üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişiye 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Erdoğan’dan önceki dönemlere bakıldığında ise istatistiklerin oldukça düşük seyrettiği görülüyor. Eski cumhurbaşkanlarının görev sürelerinde açılan dava sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Abdullah Gül (2007-2014): 848

Kenan Evren (1980-1989): 340

Turgut Özal (1989-1993): 207

A.Necdet Sezer (2000-2007): 163