İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı İBB davasının 107’nci gününde duruşma devam etti. Tahliye talebinde bulunmak üzere söz alan eski milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek hakkındaki suçlamaların iftira olduğunu savundu.

Konuşmasında fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya da değinen Erdoğdu, siyasi görüş ayrılıklarına rağmen Kaya’nın masumiyet karinesine saygı duyduğunu ifade etti.

Erdoğdu, “Ben Fatma Betül Sayan Kaya’ya bunu yapmıyorum. Onun masumiyet karinesine inanıyorum. Çünkü bu yargı sisteminden Fatma Betül Sayan Kaya’ya bile adalet çıkmaz. Ona bile haksızlık yapılmış olabilir” diye konuştu.

"AĞLADIĞINI GÖRÜYORUM"

Cezaevindeki kadın tutukluların durumuna da dikkat çeken Erdoğdu, Kaya ile aynı cezaevinde bulunduğunu belirterek, “Şu Fatma bizimle aynı hapishanede. Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor” ifadelerini kullandı.

Hakkında basında çıkan haberlere de tepki gösteren Erdoğdu, 18 aydır tutuklu bulunduğunu ve işlemediğini savunduğu bir suç nedeniyle cezaevinde kaldığını söyledi. Erdoğdu, “Bana bu iftira atıldı. Şimdi düşünüyorum, 18 ayda zaten ben cezamı çektim. Her gün Sabah Gazetesi’nde, Yeni Şafak’ta, Akşam’da, A Haber’de... Günah be kardeşim! Bir siyasi mücadelenin içindesiniz. Yapmayın bunu” dedi.

"FON YOLSUZLUĞUNU İLK BEN ANLATTIM"

Fon soruşturmasına ilişkin geçmişte yaptığı açıklamaları da hatırlatan Erdoğdu, sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddialarını daha önce Meclis gündemine taşıdığını öne sürdü.

“Fon yolsuzluğu dediğiniz yolsuzluğu ilk ben anlattım” diyen Erdoğdu, hisse senetleri ve vadeli işlemler piyasasında yaşandığını iddia ettiği usulsüzlüklerin araştırılması gerektiğini savundu. Yolsuzlukla mücadele ettiğini belirten Erdoğdu, “Şimdi beni bir iftirayla, işlemediğim bir suçla 18 aydır hapiste tutuyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, tahliye talebi sırasında eşiyle birlikte çocuk sahibi olmak için tedavi gördüklerini, tutuklanmasının ardından tedavi sürecinin yarım kaldığını anlattı. Hastaneye götürülme taleplerinin kabul edilmediğini belirten Erdoğdu, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Erdoğdu’nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu da eşinin tahliyesini istedi. Tedaviye devam edebilmek için yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Torun Erdoğdu, “Şu anda benim anne olma hakkımı elimden alıyorsunuz. Ben 40 yaşındayım!” sözleriyle tepki gösterdi.