Olay, Rusya'nın Nijni Novgorod bölgesindeki 17 Numaralı Cezaevi'nde yaşandı. Cezaevi çevresinde dolaşan kediden şüphelenen görevliler, hayvanı yakalayarak kontrol etti. Yapılan incelemede kedinin boynuna bağlanan iki kumaş tasmanın içine uyuşturucu maddelerin gizlendiği belirlendi. Görevliler, tasmaları çıkararak maddelere el koydu.

UYUŞTURUCULAR MAHKUMLARA GÖNDERİLECEKTİ

Rusya Federal Cezaevi Servisi (FSIN), ele geçirilen uyuşturucuların cezaevindeki mahkumlara ulaştırılmasının planlandığını açıkladı. Olayın arkasındaki kişi ya da kişilerin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü, uyuşturucuların cezaevine hangi yöntemle ulaştırılmak istendiğinin de araştırıldığı bildirildi.

KEDİYE ZARAR VERİLMEDİ

Yetkililer, uyuşturucu yüklü tasmaların çıkarılmasının ardından kedinin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve herhangi bir zarar görmediğinin tespit edildiğini açıkladı. Daha sonra hayvan serbest bırakıldı.

Uzmanlar, suç örgütlerinin geçmişte de kedi, güvercin ve köpek gibi hayvanları cezaevlerine uyuşturucu, cep telefonu ve diğer yasaklı eşyaları ulaştırmak için kullandığını hatırlatırken, bu tür yöntemlerin nadir görülse de zaman zaman yeniden ortaya çıktığını belirtiyor.