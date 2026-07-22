Rusya Federal Ceza İnfaz Servisi’nin (FSIN) açıklamasına göre, kedinin boynunda ev yapımı iki adet kumaş tasma bulundu. Tasmaların içine ise mahkumlara ulaştırılmak üzere hazırlanan yasaklı maddelerin gizlendiği tespit edildi. Euronews’ün haberine göre, cezaevi görevlileri “kurye kedi”yi tesise girmeden hemen önce fark ederek yakaladı. Hayvanın boynundaki tasmalar çıkarılırken, içindeki uyuşturucu maddeler dedektör yardımıyla doğrulandı. FSIN yetkilileri, yapılan incelemelerde zarar görmediği belirlenen kedinin daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

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