Kırklareli’nde açık ceza infaz kurumuna uyuşturucu maddeyle girmeye çalıştığı belirlenen hükümlü G.Ö., gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuruma giriş yapmak isteyen G.Ö.’nün üzerinde arama yaptı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İncelemeyi derinleştiren ekipler, G.Ö.’nün üst aramasından önce kurum girişindeki tuvaleti kullandığını ve burada uzun süre kaldığını tespit etti. Bunun üzerine narkotik köpeklerin de katılımıyla tuvalette detaylı arama yapıldı. Aramada sentetik kannabinoid emdirilmiş 7 parça peçete bulundu.

Gözaltına alınan G.Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.