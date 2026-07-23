Bir dönem ülkenin en önemli ceza infaz kurumlarından biri olan kırmızı tuğlalı yapı, kapatılmasının ardından kültürel miras olarak koruma altına alınmıştı. Yenileme süreciyle birlikte hem tarihi mimari korunurken hem de eski cezaevi odaları modern konaklama alanlarına dönüştürüldü.

ESKİ HÜCRELERDEN 48 LÜKS ODA OLUŞTURULDU

Otel projesi kapsamında tek kişilik eski hücreler birleştirilerek toplam 48 süit hazırlandı. Her oda, birkaç hücrenin bir araya getirilmesiyle oluşturulurken yatak odası, oturma alanı ve yemek bölümü gibi modern yaşam alanları eklendi.

Restorasyon sırasında yüksek pencereler, demir kapılar, tuğla duvarlar ve binanın tarihi planı korunurken, konukların konforunu sağlayacak yeni iç tasarımlar uygulandı. Yetkililer, binanın geçmişini tamamen silmek yerine tarihi kimliğini hissettiren bir konaklama deneyimi sunmayı amaçladıklarını belirtiyor.

MÜZE OLARAK DA HİZMET VERECEK

Nara'daki tarihi yapı yalnızca otel olarak kullanılmayacak. Eski cezaevinin bir bölümü müzeye dönüştürülerek ziyaretçilere açılacak ve yapının geçmişi ile Japonya'daki cezaevi sisteminin gelişimi hakkında bilgiler sunulacak.

Meiji döneminde inşa edilen ve Japonya'nın "Beş Büyük Cezaevi"nden günümüze ulaşan tek örneği olarak kabul edilen yapı, 2017 yılında ülkenin önemli kültür varlıkları arasına alınmıştı. Restorasyonun ardından yeniden kullanıma açılan kompleks, tarihi mirası koruyarak turizme kazandırılan dikkat çekici projeler arasında gösteriliyor.