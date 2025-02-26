AKP ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yargı paketi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler içeriyor. Mevcut düzenlemede herhangi bir iyi hâl indirimi uygulanmayan mükerrer suçlular için yeni bir düzenleme geliyor. Tekrar suç işleyen mahkûmlar, cezalarının tamamını değil, dörtte üçünü çektikten sonra şartlı salıvermeden yararlanabilecek.

Cezaevlerindeki Yükü Azaltacak Yeni Düzenleme

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) mevcut hükümlere göre, mükerrer suç işleyenler şartlı salıverme ve denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Ancak diğer suçlar için ceza infazında belirli indirimler uygulanıyor. Yeni yargı paketiyle birlikte, suçluların rehabilite edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması hedeflenerek, mükerrer suçlulara da belirli bir iyi hâl indirimi uygulanması öngörülüyor.

AKP kaynakları, mevcut sistemin adaletsiz sonuçlar doğurduğunu ve iyi hâl teşvikinin mahkûmlar üzerinde olumlu etkileri olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm suçlarda belirli infaz indirimleri uygulanırken, mükerrer suçlar için böyle bir teşvik olmaması eleştiriliyor. Amaç, suçluların topluma kazandırılmasıdır. Ancak şu an mükerrer suçtan içeride olan biri, iyi hâl sergilediğinde bile bir ödül veya teşvik alamıyor. Bu da mahkûmların cezaevinde daha fazla sorun çıkarmasına neden olabiliyor. Yeni düzenlemeyle, iyi hâlli mahkûmların belirli bir oranda indirimden yararlanması sağlanacak."

Yeni İnfaz Sistemi Nasıl İşleyecek?

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre, mükerrer suç işleyenlerin cezaevinde kalma süresi 4/4 yerine 4/3 olacak. Yani, mahkûmlar aldıkları cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde çektikten sonra şartlı salıverme ile tahliye edilebilecek.

Örneğin:

10 yıl ceza alan bir mahkûm, mevcut sistemde 10 yıl boyunca cezaevinde kalırken, yeni düzenlemeyle bu süre 7,5 yıla düşecek.

Kalan 2,5 yıl ise denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilecek.

MHP Düzenlemeye Destek Veriyor

Yeni düzenleme, ceza infaz sistemindeki dengesizlikleri gidermeyi hedeflerken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de bu değişikliğe destek veriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, mevcut sistemin mükerrer suçlular için orantısız bir cezalandırma süreci doğurduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Terör suçlularına infazın 3/4 oranında uygulandığı bir sistemde, mükerrer suç işleyenlere 4/4 uygulanması adil değildir. Yeni düzenleme ile bu dengesizlik giderilecek."

AK Parti kaynakları, düzenlemenin muhalefet partileriyle de müzakere edileceğini ve Meclis’te ortak önerge ile gündeme getirileceğini belirtti.

Tüm Mahkûmlar Kapsamda Olmayacak

Düzenleme, cezaevlerinde iyi hâl sergileyen mahkûmları kapsayacak. Ancak tüm mükerrer suçlular otomatik olarak bu haktan yararlanamayacak.

Şartlı salıverilme süresi geldiğinde, mahkûmun durumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından değerlendirilecek. Kurul, hükümlünün:

Cezaevi kurallarına uyup uymadığı,

İyileştirme programlarına katılımı,

Tekrar suç işleme riski taşıyıp taşımadığı,

Mağdura veya başkalarına zarar verme ihtimali,

İşlediği suçtan dolayı pişmanlık duyup duymadığı gibi kriterleri dikkate alacak.

Bu kriterleri karşılayan mahkûmlar, ceza sürelerinin dörtte üçünü tamamladıktan sonra şartlı salıvermeden yararlanabilecek. Ancak, olumsuz değerlendirme alanlar cezaevinde kalmaya devam edecek.

Hangi Suçlar Kapsamda?

CMK’da basit yargılama usulleri, adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor. Yeni düzenleme kapsamında, bu tür basit suçları tekrarlayan mahkûmlar için infaz süreleri değişecek.

Bu suçlar arasında:

Basit yaralama,

Hakaret,

Tehdit gibi suçlar bulunuyor.

Ancak, ağır suçlar ve toplum güvenliğini tehdit eden suçlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

Cezaevlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Yeni düzenleme ile cezaevlerinde rehabilitasyon ve iyi hâl teşviki güçlendirilecek. AK Parti ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, infaz sürelerindeki orantısızlıkları gidermek için adım attıklarını belirterek, bu düzenlemenin sadece mahkûmlar için değil, cezaevi yönetimi açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.