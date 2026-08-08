Muhaliflere yönelik operasyonlarla birlikte cezaevlerindeki nüfus artışı durdurulamıyor. Haziran ayında 421 bin 583 olan cezaevi nüfusuna bir ayda 5 bin 942 kişi daha eklendi.

YÜZDE 140 DOLULUK

AKP’nin iktidara geldiği 2002’de 59 bin 429 olan tutuklu ve hükümlü sayısı 427 bin 525’e ulaşarak 7 katını aştı. 305 bin kişilik cezaevlerinde 122 bin kapasite fazlası tutuklu ve hükümlü var. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Temmuz verilerine göre, Haziran ayında 421 bin 583 olan cezaevi nüfusu bir ayda 5 bin 942 kişi arttı. 305 bin kişi kapasiteye sahip cezaevlerindeki doluluk oranı yüzde 140 oldu. Cezaevlerinde 363 bin 620 hükümlü, 63 bin 905 tutuklu bulunuyor.

28 BİN 500 ÜNİVERSİTELİ

Cezaevlerinde 280 doktoralı, bin 950 yüksek lisans mezunu ve 26 bin 323 yüksekokul veya fakülte mezunu bulunuyor. Üniversite ve üzeri eğitim düzeyine sahip toplam tutuklu ve hükümlü sayısı 28 bin 553’e yükseldi.

Cezaevlerinde ayrıca 97 bin 909 lise veya dengi meslek okulu mezunu, 103 bin 555 ortaokul veya dengi meslek okulu mezunu ve 94 bin 43 ilkokul mezunu var.

427 bin 525 kişiye ulaşan cezaevi nüfusu; Bayburt, Tunceli, Ardahan, Gümüşhane, Kilis, Artvin, Bartın, Sinop, Çankırı, Kırşehir, Yalova, Rize ve Edirne’nin de aralarında bulunduğu 35 ilin nüfusunu geride bıraktı.