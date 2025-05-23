T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, genişletilmiş kapsamıyla düzenleme, çok sayıda tutuklu ve hükümlü için tahliye imkanı sağlayacak.

Teklifin önümüzdeki hafta ortasına kadar TBMM’ye sunulması bekleniyor.

AKP Meclis Grup Yönetimi, düzenlemenin takvimi hakkında muhalefet partilerine bilgi verdi.

Meclis’in, yasanın bayram öncesi çıkarılması için hafta sonu da çalışması gündemde.

Yeni infaz düzenlemesiyle getirilmesi planlanan bazı değişiklikler şöyle:

Covid Tahliyeleri Genişliyor: 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine giren ancak cezası kesinleşmeyen hükümlüler, pandemi dönemindeki tahliye uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca, şiddet bağı olmayan bazı terör suçları da bu kapsama alınacak.

Hasta ve Yaşlılara Tahliye: Hasta ve yaşlı tutuklu ile hükümlülerin tahliyesine olanak sağlanacak.

Mükerrir Suçlulara Şartlı Salıverme: İkinci kez aynı suçu işleyenler, şartlı salıverilmeden faydalanabilecek.

Anayasa Mahkemesi Kararına Uyum: Anayasa Mahkemesi’nin iki kez iptal ettiği “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” maddesi kaldırılacak veya ceza süresi düşürülecek.

Tutuklu Çocuklar için Islahevi: Tutuklu çocukların, cezanın türüne ve yaşa bağlı olarak kapalı cezaevleri yerine ıslahevlerine gönderilmesi sağlanacak.

Cezasızlık Algısına Son: Yol kesme, trafikte darp gibi suçlarda cezaların para cezasına çevrilmesi veya ertelenmesi kaldırılarak, 1/10 veya 1/8 oranında ceza verilmesi ve gece/hafta sonu infaz uygulanması planlanıyor.

Hamile Tutuklulara Şartlı Tahliye: Hamile kadınların, ceza süresi şartı aranmaksızın şartlı tahliyeden yararlanabilmesi öngörülüyor.