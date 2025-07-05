En ağır yaptırımların hedefi SÖZCÜ TV oldu. RTÜK’ün 13 idari para, 13 program durdurma ve 10 günlük yayın durdurma cezaları SÖZCÜ TV’ye uygulandı.

‘HEDEF ÇOK SESLİLİK’

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, “En fazla ceza alan kanallar listesi değişmiyor. Bu, RTÜK’ün ‘adalet terazisinde ayar kalmadı. Bu yolla lisans iptalinin de önünü açacak şekilde yaptırımlar uygulanıyor. Karartılan ekranlar değil demokrasidir, halkın haber alma hakkıdır, çok sesliliktir” dedi.

TRT Haber tarihin en düşük reytinginde

Devlet televizyonu TRT itibar kaybediyor. TRT Haber kanalı, reytingde geriliyor. Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalları arasında SÖZCÜ TV ve Halk TV yer alıyor. TRT Haber ise Total, AB Grubu ve 20+ABC1 gruplarında Halk TV ve SÖZCÜ TV’nin gerisinde kalıp 4. sıraya düştü. Yıllık 10 milyar TL’lik yapım bütçesine sahip TRT, haber yayıncılığında geride kaldı.