Trafik güvenliğini artırmak amacıyla başlatılan yeni denetim modeli kapsamında, seyir halinde cep telefonuyla yakalanan sürücülere ilk aşamada nakit para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda ise sürücü belgesine doğrudan el konularak araç kullanmaktan men işlemi tesis edilecek.

TEKRAR EDEN İHLALDE CEZA 20 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Emniyet müdürlükleri tarafından başlatılan drone destekli yeni denetimlerde, direksiyon başında telefon kullanan sürücülere ilk seferde 5 bin lira para cezası kesiliyor. Bu ihlalin aynı yıl içinde ikinci kez işlenmesi halinde para cezası 20 bin liraya yükseltiliyor ve sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle emniyet birimlerince teslim alınıyor. Ehliyetin geri iade edilmesi için sürücünün sistemde birikmiş tüm trafik cezalarını tamamen ödemiş olması yasal bir zorunluluk haline getirildi.

KEMER İHLALİNE DE EHLİYETİ GERİ ALMA YAPTIRIMI

Yeni trafik düzenlemesi sadece telefon kullanımını değil, emniyet kemeri ihlallerini de sert yaptırımlara bağlıyor. Seyir halinde kemer takmadığı tespit edilen sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira para cezası yazılıyor. Kemer takmama ihlali bir yıl içerisinde 4 kez tekrarlandığı takdirde, sürücülerin ehliyetleri yine 30 gün süreyle ellerinden alınıyor. Havadan ve karadan yürütülen denetimler kent genelinde kesintisiz olarak uygulanıyor.