Yeni Trafik Kanunu ile birlikte araçlara sonradan takılan görüntü ve yüksek sesli müzik sistemlerine yönelik yasak gündeme geldi. Düzenleme kapsamında sürücülere bu sistemleri kaldırmaları için 1 Nisan’a kadar süre tanındı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ceza uygulanmadan önce sistemlerini kaldırmak isteyen araç sahipleri özellikle büyük şehirlerde oto aksesuar ve ses sistemi atölyelerinde yoğunluk oluşturdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde işletmeler, son haftalarda artan söküm talepleriyle karşı karşıya kaldı.

ESKİ SİSTEMLER SÖKÜLÜYOR, ORİJİNAL PARÇALAR GERİ TAKILIYOR

Daha önce araçlarına yüksek sesli modifiye sistemleri taktıran sürücüler, yeni düzenleme nedeniyle farklı çözümler aramaya başladı. Bazı araç sahipleri ses sistemlerini tamamen söktürürken bazıları ise araçların fabrikadan çıkan orijinal hoparlör ve ekipmanlarını yeniden taktırmayı tercih ediyor.

Ayrıca bazı sürücüler mevcut ses ekipmanlarını araçların hoparlör yuvalarına gizleyerek kullanmaya devam etmeye çalışıyor.

“ESKİDEN SİSTEM TAKTIRAN BİRÇOK MÜŞTERİMİZ ŞİMDİ SÖKÜM İÇİN SIRAYA GİRDİ”

İstanbul Bahçelievler’de oto aksesuar ve ses sistemi montajı yapan Erol Kırcan, sektörde yaşanan yoğunluğu şu sözlerle anlattı:

“Eskiden sistem taktıran birçok müşterimiz şimdi söküm için sıraya girdi. Bazıları orijinal hoparlörlerini geri taktırırken bazıları ise hoparlör yuvalarına özel montaj yaparak ses sistemlerini saklıyor. Biz de müşterilerimize hem yasal sınırlar içinde kalmaları hem de istedikleri performansı alabilmeleri için çözümler sunuyoruz. Bu süreç hem sektörde iş hacmini artırdı hem de iş yapış biçimimizi değiştirmemize sebep oldu. Yüzbinlerce kişi bu sektörden ekmek yiyor. Pazar çok büyük” dedi.

Yeni düzenleme yalnızca ses sistemlerini kapsamıyor. Araçlarda sıkça yapılan bazı modifiye işlemleri de ceza kapsamına giriyor.

Buna göre jant değişiklikleri, araç yüksekliğini artıran süspansiyon modifikasyonları, tavan veya kapı eklemeleri, far ve stop gruplarının değiştirilmesi, egzoz sistemi modifikasyonları ve araç gövdesinde yapılan görsel değişiklikler de yasak kapsamında değerlendiriliyor.

Yetkililer, araçlarda yapılan bu tür modifikasyonların trafik güvenliği, çevre ve gürültü kuralları açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle sürücülerin 1 Nisan’a kadar araçlarındaki uygunsuz sistemleri kaldırmaları ve yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri isteniyor.