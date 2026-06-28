ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması, Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçları ile sona erdi.

Cezayir ve Avusturya, hem kendilerinin hem de en iyi 3. kontenjanından son 32 umudu bulunan İran'ın turnuvadaki kaderini belirledi. Avusturya-Cezayir maçında bir takım kazanırsa, kaybeden takım elenecek, İran son 32’ye kalacak, beraberlikte iki takım da tur atlayacaktı.

Cezayir'in 90+3'te öne geçtiği maçın 90+6. dakikasında skora denge geldi. Tam 6 gole sahne olan karşılaşma 3-3 sona erdi ve Avusturya ile Cezayir tur atlarken İran ise Dünya Kupası'na veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Xaver Schlager ceza sahası dışından sol ayakla kaleyi denedi ancak top az farkla dışarı gitti.

10. dakikada Ibrahim Maza, sağ ayakla ceza sahası dışından şutunu çekse de top farklı şekilde auta çıktı.

GOL 28. dakikada Avusturya golü buldu. Su molası dönüşünde ritmini bulan Avusturya'da savunmadan atılan uzun pas ile ceza alanına gelen topta Marko Arnautovic, karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ ayakla ceza sahası ortasından şutunu çekti ve ağları buldu: 1-0.

36. dakikada sağ çaprazdan Laimer sol ayakla şutunu yolladı ancak kaleci gole geçit vermedi.

GOL 45. dakikada skora denge geldi. Organize gelişen atakta sağ çaprazda iki rakibinden sıyrılarak ceza alanına sızan Rafik Belghali sol ayakla sağ köşeye yolladığı şutla ağları sarstı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

GOL 55. dakikada Avusturya yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda Laimer, yerden bir pasla topu ceza alanı önüne yolladı. Gerilerden gelen Marcel Sabitzer, sert bir şutla topu ağlara gönderdi: 2-1.

GOL 60. dakikada skora bir kez daha denge geldi. Sol kanatta son çizgiden ceza alanı içine yapılan yerden ortada arka direğe hareketlenen Riyad Mahrez vuruşunu yaparak topu ağlara yolladı: 2-2.

GOL 90+3. dakikada Cezayir öne geçti. Savunma arkasına atılan derin pasta Mahrez bir kez daha sahneye çıktı ve ağları buldu: 2-3.

GOL 90+6. dakikada skora denge geldi. Hızlı gelişen atakta sol kanattan sağ arka direğe açılan ortada kafa ile altıpasa çevrilen topu Sasa Kalajdzic, kafasıyla ağlara yolladı: 3-3.