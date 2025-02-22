Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde düzenlenen Challenger Cup Kadınlar Sutopu Dörtlü Finali'nin ilk gün mücadelelerinde zafere ulaşan ilk ekip Galatasaray Zena oldu. Sırbistan temsilcisi Vaterpolo Klub Jojvodina'yı 13-8’lik skorla geçen Sarı-Kırmızılılar final biletini aldı.
Günün ikinci mücadelesinde Hırvat ekibi Zavk Mladost'la rakip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, havuzdan galibiyetle ayrılarak final oynama hakkı kazanan ikinci ekip oldu. İzmir ekibi, rakibini 14 - 8’lik skorla mağlup ederek, finalist olmayı başardı.
İki Türk temsilcisi Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni karşı karşıya getirecek final müsabakası yarın 12:00'de Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde oynanacak.