Pasifik Okyanusu'nda oluşan Champi Tayfunu, Tayvan kıyılarına yaklaşırken can kaybına yol açtı. Resmi makamlar, yaklaşan fırtınanın neden olduğu ilk olumsuzluklarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 163 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rüzgar hızı saatte 296 kilometreye ulaşan ve Kategori 5 seviyesine çıkan Champi, ABD merkezli Polo Kasırgası'nı geride bırakarak 2026 yılının en güçlü tropikal siklonu oldu. Şiddetli rüzgar ve yoğun yağışın etkisiyle Tayvan'da cuma günü hayat durma noktasına geldi; geniş çaplı iptaller ve yaygın kapanmalar yaşandı.

MERKEZİ ADANIN 170 KİLOMETRE DOĞUSUNDA

Tayvan Merkez Meteoroloji İdaresi, tayfunun merkezinin adanın 170 kilometre doğusunda bulunduğunu ve rüzgarların geniş bir alanı etkilediğini duyurdu. Tahminciler, fırtına merkezinin yavaşlaması halinde şiddetli yağış ve fırtınanın adayı çok daha uzun süre etkisi altında tutacağı uyarısında bulundu.

Kuzeyde sel ve deniz taşmalarına karşı geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Yilan başta olmak üzere kritik liman kentlerinde halka kum torbaları dağıtıldı. Olası tahliye operasyonları için bölgeye askeri amfibi araçlar ve kurtarma botları sevk edildi.

Bölge idarecileri, su baskını riski bulunan alanlarda tahliyelerin ordu desteğiyle yürütüleceğini açıkladı. Bölge sakinleri de hava koşulları ağırlaşmadan mülklerini korumak için önlemlerini artırıyor.

ÇİN'E VE JAPONYA'YA İLERLEMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, Pasifik'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin tayfunun şiddetlenmesine zemin hazırladığını belirtiyor. Champi'nin Tayvan'ı geçtikten sonra Çin kıyılarına, ardından Güney Japonya'ya ilerlemesi bekleniyor.

Meteorologlara göre siklon, küresel jet akıntılarını da etkileyerek atmosferik dengelerde değişime neden oluyor. Fırtınanın yarattığı dalgalanmaların gelecek haftanın ortasından itibaren Kuzey Amerika'da, özellikle Kanada'nın Ontario ve Quebec bölgelerinde kararsız ve sert hava değişimlerine yol açması bekleniyor.