Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araçların kimlik bilgilerinin değiştirilerek üçüncü kişilere satılmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen incelemelerde, deprem, trafik kazası ve yangın nedeniyle ağır hasar gören araçların şasi ve motor bilgilerinin çalıntı, aranan, hacizli ve gümrük kaçağı araçlara aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 24 Kasım'da Mardin, İstanbul, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 45 ekip ve 130 personel katıldı.

Operasyonlarda Mardin'de 11, İstanbul'da 1, Diyarbakır'da 3 ve Şanlıurfa'da 3 olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Mardin'de 4, diğer illerde 12 olmak üzere toplam 16 araca el koydu.

16 ARACIN DURUMU İNCELENDİ

El konulan araçlarda yapılan incelemelerde, 1 aracın çalıntı, 2'sinin aranan, 8'inin menşei belli olmayan, 4'ünün yakalamalı veya hacizli, 1'inin ise yurt dışı menşeli olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda noter satış belgesi ve araç plakası ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.