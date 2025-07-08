Yapay zekâ alanındaki öncü şirketlerden OpenAI, ChatGPT’nin eğitimdeki rolünü güçlendirecek yeni bir özellikle gündeme geldi. Henüz resmi olarak duyurulmayan ancak bazı kullanıcılar tarafından fark edilen “Study Together” (Birlikte Çalışma) modu, sohbet robotunu yalnızca yanıt veren bir araç olmaktan çıkarıp etkileşimli bir eğitmene dönüştürmeyi amaçlıyor.

Test aşamasındaki bu özellik, kullanıcıya doğrudan bilgi sunmak yerine soru-cevap temelli bir öğrenme ortamı oluşturuyor. Kullanıcıların paylaşımlarına göre, ChatGPT bu modda daha fazla soru soruyor, yanıtları kullanıcılardan bekliyor ve böylece aktif öğrenmeyi teşvik eden bir yapıya bürünüyor.

Bazı uzmanlar, bu yeni yapının Google’ın eğitim odaklı yapay zekâ modeli LearnLM’e bir yanıt olabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, özellik kapsamında birden fazla kullanıcının aynı sohbette yer alabileceği bir “çalışma grubu” modunun da olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak OpenAI, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

“Study Together” özelliğinin ücretsiz mi yoksa yalnızca ücretli abonelere özel mi olacağı da belirsizliğini koruyor. Şu an için sadece sınırlı sayıda kullanıcı bu özelliğe erişebiliyor.