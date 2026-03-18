OpenAI, 2026 yılına kadar halka arz (IPO) gerçekleştirme planlarıyla gündeme geldi. ABD merkezli CNBC’nin aktardığı bilgilere göre bu adım, yalnızca finansal bir genişleme değil; aynı zamanda ChatGPT’nin konumlandırılmasında köklü bir değişimi de beraberinde getirecek.

Şirketin yeni stratejisi, ChatGPT’yi “her amaç için kullanılan” bir araç olmaktan çıkarıp, özellikle iş dünyasına yönelik güçlü bir üretkenlik platformuna dönüştürmek üzerine kurulu. Bu kapsamda yazılım geliştirme, içerik üretimi ve iş süreçlerini hızlandırmaya yönelik kullanım senaryoları ön plana çıkarılacak.

ARTIK EĞLENCELİ DEĞİL TİCARİ OLACAK

Yapay zekâ alanında artan rekabetin, bu dönüşümde belirleyici olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Anthropic gibi rakiplerin kurumsal çözümlerde güç kazanması, OpenAI’yi daha net ve ticarileştirilebilir bir ürün vizyonuna yönlendirdi. Şirketin hedefi, geniş kitlelere hitap eden bir araçtan ziyade, doğrudan iş değeri üreten bir platform oluşturmak.

OpenAI’nin ürünleriyle haftalık yüz milyonlarca kullanıcıya ulaştığı belirtilirken, planlanan halka arzla birlikte şirket değerinin 1 trilyon dolar seviyesine yaklaşabileceği öngörülüyor. Artan maliyetlere rağmen gelirlerini hızlı şekilde büyüten şirketin, önümüzdeki yıllarda yıllık gelirini yüz milyarlarca dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Yapay zekâ geliştirme süreçlerinin yüksek maliyeti, bu stratejik kararın arkasındaki en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Büyük ölçekli veri işleme altyapıları, model eğitimi ve donanım yatırımları, şirketlerin milyarlarca dolarlık kaynak ayırmasını gerektiriyor.

Bu tablo içinde halka arz, OpenAI için yalnızca büyüme değil aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik açısından kritik bir eşik olarak görülüyor. Şirketin attığı bu adımın, yalnızca kendi geleceğini değil, küresel yapay zekâ rekabetinin yönünü de etkilemesi bekleniyor.