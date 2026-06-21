Popüler yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin iPhone uygulamasında, kullanıcıların yeni fark ettiği gizli bir ayar teknoloji dünyasında gündem yarattı. Uygulama içerisindeki gönder düğmesine uzun basıldığında açılan bu model seçme ekranı, kullanıcılara yapay zekanın o anki soruya ne kadar hızlı veya ne kadar detaylı yanıt vereceğini belirleme imkanı tanıyor.

GÖNDER TUŞUNA GİZLENEN ÜÇ FARKLI SEÇENEK

Aktarılan detaylara göre, iOS kullanıcıları metin kutusuna bir komut yazdıktan sonra mavi renkli gönder okuna basılı tuttuklarında karşılarına yeni bir ekran çıkıyor. Bu gizli menü üzerinden anında yanıt, orta seviye yanıt ve daha detaylı düşünme odaklı yanıt olmak üzere üç farklı çalışma prensibi seçilebiliyor. Kullanıcıların her bir mesaj için yapay zekanın işlem derinliğini anlık olarak ayarlamasına olanak tanıyan bu esnek yapının, halihazırda ücretli ChatGPT abonelik planlarında kullanılabildiği belirtiliyor.

YAPAY ZEKADA HIZ VE DETAY DENGESİ

Yapay zeka araçlarının kullanım alanları genişledikçe, ürettikleri içeriklerdeki hız ve analiz dengesi giderek daha kritik bir hal alıyor. Basit bilgi talepleri için kısa sürede üretilen hızlı yanıtlar yeterli olurken; kodlama, strateji veya karmaşık konularda yapay zekanın daha uzun bir düşünme sürecine girmesi gerekebiliyor. ChatGPT uygulamasında yer alan bu gizli seçenek, kullanıcıların basit sorularda hızı, zorlu analizlerde ise detaylı düşünmeyi tercih edebilmesini sağlıyor. Özelliğin arayüzde belirgin bir buton yerine uzun basma eylemine gizlenmiş olması ise, çoğu kullanıcının bu pratik imkanı henüz yeni keşfetmesine yol açtı.

ANDROID KULLANICILARI İÇİN FARKLI BİR YÖNTEM

iPhone cephesinde dikkat çeken bu işlevselliğin, Android ekosisteminde birebir aynı şekilde çalışmadığı da ortaya çıkan detaylar arasında. Android uygulamasında ilgili menü, gönder düğmesi üzerinden tetiklenmiyor. Bunun yerine Android kullanıcıları, mevcut bir yanıtın üzerine uzun basarak model değiştirme seçeneğine ulaşabiliyor. Bu alternatif yöntem sayesinde, alınan bir yanıtın farklı bir yapay zeka modeli seçeneğiyle yeniden ele alınması ve baştan oluşturulması sağlanıyor.