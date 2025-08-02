Yapay zeka gün geçtikçe günlük hayatımızda gün geçtikçe daha büyük bir yer ediniyor. Haliyle milyonlarca kullanıcı, ChatGPT gibi yapay zeka sohbet robotlarını günlük işlerinde yardımcı olarak, hatta bir arkadaş ve sevgili olarak kullanabiliyor.

Bu sebeple ChatGPT ile görüşmelerin tamamı, yapay zekanın yapımcı şirketinin poliçesi gereği gizli tutuluyor. Milyonlar yapay zekaya içini dökerken, konuşmaların gizliliği büyük önem taşıyor.

Bu sebeple ChatGPT ile yapılan özel konuşmaların Google, Bing, ve DuckDuckGo gibi arama motorlarından aratılıp bulunabilmesi büyük infial yarattı.

TÜM GİZLİ KONUŞMALAR, PARMAK UÇLARINIZDA

1 Ağustos Cuma günü kodlama uzmanları, arama motorlarında zayıflıklar ararken ChatGPT'nin aslında tüm konuşmaları sakladığını bu konuşmaları arama motorlarında indexlediğini keşfetti.

Yani, yapay zeka hem silinmesi gereken verileri kaydetti, hem de bunları arama motorlarından bulunabilecek bir hale getirdi.

ChatGPT üzerinden API, yani ayrı görüşmelerin kodunun kısaltmasını arayan kişiler, yüzbinlerce özel görüşmeye kolaylıkla ulaştı.

Bazı görüşmelerde kodlama soruları sorulurken, bazı kişiler şirketleri için önemli olan verileri ChatGPT'nin analiz etmesi için paylaştı.

Bazı kişiler ise ChatGPT'ye daha arkadaşça yaklaştı. Kimisi ChatGPT'ye "özgür bir birey olmak istiyor musun?" diye sorarken, bazıları ChatGPT ile açık açık aşk yaşadı.

GOOGLE HAREKETE GEÇTİ

Durumu öğrenen Google ve DuckDuckGo, hızlı davranarak aynı gün içinde bu görüşmeleri arama motorlarından kaldırdı.

Ancak doğru arama şekli kullanılarak bu görüşmelere hala Bing üzerinden ulaşılabiliyor.

OpenAI veya Google, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Görüşmelerin gizli kaldığının altını çizen OpenAI, önceki görüşmelerin sadece mahkeme kararıyla paylaşılabileceğini söylemişti.