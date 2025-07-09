Yaz ayları geldiğinde buzdolaplarının ve sofraların baş köşesini süsleyen karpuzu seçmek de bir o kadar maharet ister. İyi karpuz seçenler, itinayla markete gönderilir... Fakat geldiğimiz noktada yapay zekanın, karpuz seçimi hakkında da fikirleri var...

Sosyal medyada 'ssilaeyes' adıyla paylaşımlar yapan bir kullanıcı, yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye karpuz seçtirip sonuçlarını da paylaştı. Karpuz reyonunun fotoğrafını çeken kullanıcı, ChatGPT'ye "Selam, sence bu karpuzlardan hangisini alayım" diye sordu.

İYİ KARPUZUN KRİTERLERİNİ MADDE MADDE YAZDI

ChatGPT ise madde madde sebepleriyle hangi karpuzu seçmesi gerektiğini söyleyerek şu yanıtı verdi:

"Selam! Fotoğrafa göre değerlendirdiğimde tatlı ve olgun bir karpuz seçmek için şu özelliklere iyi bakmak gerekiyor:

İyi Karpuzun İpuçları

Sarı zemin lekesi (karpuzun yere değen kısmı): Kremsi sarıysa olgun demektir.

Karpuzun yüzeyi mat olmalı, parlak değil.

Simetrik olmalı, yamuk veya dar genişlikteyse büyürken düzensiz beslenmiş olabilir.

Vurunca tok bir ses çıkmalı (bunu tabii ki fiziksel olarak kontrol etmen gerekir).

Çatlaklar, dal izleri ve örümcek ağı gibi şekiller şekli düzgünse olgunluğa işaret edebilir."

Önce madde madde iyi karpuzun niteliklerini sıralayan ChatGPT, ardından karpuzu işaretleyerek "Aşağıda işaretlediğim karpuz, görünümüne göre olgun ve tatlı olma ihtimali yüksek" diye yazdı.

YORUMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

ChatGPT'nin seçtiği karpuz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yorumların büyük çoğunluğunda karpuzun iyi göründüğü belirtilirken, mevsim itibarıyla kötü karpuza rastlamanın zaten zor olduğu notu da düşüldü.