ChatGPT, sesli görüşme özelliğini bir adım ileri taşıdı. OpenAI'nin 23 Eylül'de duyurduğu güncellemeyle kullanıcılar, yalnızca ChatGPT ile konuşmakla kalmayacak; seslerini kullanarak belge, sunum veya elektronik tablo hazırlamak gibi daha kapsamlı görevler de başlatabilecek. Üstelik sesli görüşme sona erse bile devam eden görev metin sohbeti üzerinden sürdürülebilecek.

OpenAI, ChatGPT'nin ses özelliğini artık Work deneyimiyle birleştiriyor. Böylece kullanıcıların uzun ve çok aşamalı görevleri başlatmak için her şeyi tek tek yazmasına gerek kalmayacak.

Örneğin ChatGPT'ye sesli olarak bir sunum hazırlamasını, belirli dosyalardaki bilgileri kullanarak bir belge oluşturmasını veya bağlı uygulamalarda gerekli bilgileri bulmasını söylemek mümkün olacak.

ChatGPT'ye artık sesinizle iş verebileceksiniz

Yeni özellikle birlikte Voice, Work içinde doğrudan kullanılabiliyor. Kullanıcılar web veya mobil uygulamada Work'ü açıp sesli görüşmeyi başlattıktan sonra yapmak istedikleri görevi anlatabiliyor.

ChatGPT'nin resmi açıklamasına göre Work; belge, sunum ve elektronik tablo oluşturma, bağlı uygulamaları kullanma ve tarayıcı üzerinden çalışma gibi görevleri yerine getirebiliyor.

Buradaki önemli fark, ses özelliğinin yalnızca sorulara sesli yanıt vermek için kullanılmaması. Kullanıcı, ulaşmak istediği sonucu anlattığında ChatGPT sahip olduğu araçlar ve izinler doğrultusunda görevin gerekli adımlarını gerçekleştirebiliyor.

Örneğin birden fazla kaynaktaki bilgileri bir araya getirerek bir belge hazırlanması istenebilir. Kullanıcının her adımı tek tek tarif etmesi yerine, ortaya çıkmasını istediği sonucu anlatması yeterli olabiliyor.

Sesli görüşme bittikten sonra da görev devam edebiliyor

Güncellemenin dikkat çeken noktalarından biri de görevin sesli görüşmeyle sınırlı kalmaması.

ChatGPT'nin açıklamasına göre Work'te başlatılan bir görev, kullanıcı sesli görüşmeyi sonlandırdığında hâlâ devam ediyorsa metin sohbeti üzerinden çalışmayı sürdürebiliyor. Kullanıcı da görevin ilerleyişini ve ortaya çıkan sonuçları sohbet ekranından takip edebiliyor.

Bu özellik, uzun süren görevlerde sesli görüşmenin sürekli açık tutulması gerekliliğini de ortadan kaldırıyor.

ChatGPT web tarayıcısını da kullanabiliyor

Work ile gerçekleştirilen bazı görevlerde ChatGPT, web üzerinde işlem yapabilmek için bulut tabanlı tarayıcıdan yararlanabiliyor.

Bu sistem, kullanıcının telefonundaki Chrome veya Safari'yi doğrudan kontrol ettiği anlamına gelmiyor. Görevler, ChatGPT'nin erişebildiği ayrı bir bulut ortamında yürütülüyor. Kullanıcının hesabına veya bağlı hizmetlere erişim ise mevcut izinlerle sınırlı kalıyor.

Bazı işlemlerde kullanıcı müdahalesi de gerekiyor. Özellikle onay gerektiren eylemlerde ChatGPT, ekranda kullanıcıdan işlemi onaylamasını veya reddetmesini isteyebiliyor. OpenAI, web ve mobil cihazlarda sözlü onayın tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.

Bağlı uygulamalar sesli görüşme sırasında kullanılabilecek

Güncelleme yalnızca Work ile sınırlı değil. ChatGPT'nin normal Voice deneyiminde de hesabınıza bağladığınız uygulamalar ve desteklenen eklentiler kullanılabiliyor.

Böylece sesli görüşme sırasında, bağlı bir hizmette bilgi aranmasını veya o hizmetin desteklediği bir işlemin yapılmasını isteyebilirsiniz.

Ancak sesli komut vermek, mevcut izinleri değiştirmiyor. ChatGPT'nin bir uygulamada hangi verilere erişebildiği veya hangi işlemleri gerçekleştirebildiği, hesabın mevcut bağlantılarına ve izinlerine bağlı olmaya devam ediyor.

Özellik hangi cihazlarda kullanılabiliyor?

OpenAI'nin 23 Eylül tarihli güncellemesine göre Voice, Work içinde web, iOS ve Android'de kullanılabiliyor. Kullanılabilirlik ise hesap, plan ve çalışma alanı izinlerine göre değişebiliyor.

Work'e erişimi bulunan kullanıcılar, desteklenen cihazlarda sesli görüşmeyi başlatarak görevlerini anlatabiliyor. Bağlı uygulamalar ve diğer araçlar için de mevcut hesap izinleri geçerli.

OpenAI ayrıca ücretsiz ve Go kullanıcılarının, planlarının desteklediği eklentilerle normal Voice sohbetlerini kullanabileceğini belirtiyor. Voice in Work kullanımı için ise hem Voice hem de Work erişiminin bulunması gerekiyor.

Böylece ChatGPT'nin ses özelliği, yalnızca soru sorup cevap alma deneyiminden çıkarak daha kapsamlı görevlerin başlatılabildiği bir araca dönüşüyor. Kullanıcılar yapmak istedikleri işi sesli olarak anlatırken, ChatGPT de erişebildiği araçlar ve izinler kapsamında görevi yürütmeye başlayabiliyor.