Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan ChatGPT bu kez profesörün başını yaktı. Profesör derste ChatGPT kullandı, öğrenci öğrenim ücretinin iadesini istedi.

New York Times öğrencilere eğitim veren profesörlerin yoğun olarak ChatGPT kullandığını ve bunun öğrencilerde rahatsızlık yarattığını yazdı.

Northeastern Üniversitesi’nde son sınıf öğrenci profesörün ders belgesinde “Tüm alanları genişletin. Daha ayrıntılı ve spesifik olun” notunun kaldığını fark etti.

Notların ChatGPT ile hazırlandığının ortaya çıkmasının ardından Stapleton “Bize kullanmamamızı söylüyor ama kendisi kullanıyor” dedi.

Gazete Oksijen'in NYT'den aktardığı habere göre, öğrenci Stapleton Northeastern İşletme Fakültesi’ne, açıklanmayan yapay zekâ kullanımı ve profesörün öğretim tarzıyla ilgili diğer sorunları gerekçe göstererek resmi şikâyette bulundu, o ders için ödediği öğrenim ücretinin iadesini talep etti. Ücret 8 bin dolara tekabül ediyor.